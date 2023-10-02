كارول سماحة تشوق الجمهور لأغنيةٍ جديدة

شوّقت الفنانة كارول سماحة الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، لعمل فني جديد تقوم بتحضيره خلال الفترة الراهنة.

ونشرت سماحة صورًا حديثة لها في كواليس تصوير فيديو كليب جديد وعلّقت قائلةً: “استعدوا هناك عمل جديد ومثير قادم”.

وحققت الصور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين تركوا لسماحة الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للعمل الجديد.

على صعيد آخر، تواصل كارول سماحة حصد نجاح أغنيتها الجديدة “نسخة مني”.

والأغنية من كلمات سليم عساف وألحان محسن وتوزيع إيليو كلاسي، أما الكليب فهو من إخراج بتول عرفة.