كارول سماحة تطرح Bon Voyage عبر المتاجر الموسيقية الكبرى

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بعد أشهر من الانتظار، أطلت اخيراً الفنانة اللبنانية كارول سماحة على جمهورها بأغنيتها Bon Voyage عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة Bon Voyage عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

بقالب غنائي جمع عناصر القوة الموسيقية، جاءت أغنية Bon Voyage من ألحان Dj Youcef وYann Perrier وكلمات كارول سماحة وLayone وKamala KheirBik في أوّل تعاول يجمع كارول مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” .

توليفة غنائية مميّزة، جودة موسيقية وشعرية على صعيدي اللحن والنص الشعري، وتكامل من حيث التوزيع الموسيقي، وأداء رائع من كارول سماحة، جميعها عناصر جعلت من Bon Voyage أغنية شبابية راقصة من الطراز الرفيع.

وفور طرحها، عبّر الآلاف من محبّي كارول سماحة عن سعادتهم بالأغنية حيث انهالت على النجمة اللبنانية التعليقات عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، علمًا أن كليب الأغنية سيصدر في الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يحمل نفس المستوى العالي من التجدد والإبتكار.

اجتماع كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في عمل فني كان يبشر بهذا الكم من الإبداع، فالطرفين يجمعهما حبهم للفن الحقيقي والتجديد وتقديم الفن الراقي والممتع.

وانتهت المخرجة بتول عرفة من أعمال المونتاج التي أجرتها على كليب “Bon Voyage” للفنانة كارول سماحة، والذي تتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة “لايف ستايلز ستديوز”.

وأكدت عرفة لـ”النهار” أنها تقدّم كارول سماحة بشكل جديد وغير تقليدي عما قدمته من قبل، وأنها سعيدة بهذا التعاون لأن احترافية كارول أمام الكاميرا يتمناها أي مخرج، والفيديو كليب سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن أغنية كارول سماحة شارك في كتابة كلماتها السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.