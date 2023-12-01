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كارول سماحة تغني الميلاد لدعم الطلاب في لبنان: "قرب العيد"

منذ 5 دقائق
كارول سماحة

كارول سماحة

هنادي عيسى
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أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مفاجأة سارة لجمهورها في عيد الميلاد المجيد، حيث كشفت عن استعدادها لإحياء حفل فني خاص بالمناسبة يوم 17 ديسمبر المقبل تعود أرباحه لدعم طلاب مدرسة مدرسة القلبين الأقدسين SSCC – السيوفي في منطقة الأشرفية.

ونشرت كارول بوستر الحفل عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلةً: “قرب العيد لاقوني بالـSSCC
سيوفي لنغني مع بعض أحلى أغاني الميلاد Christmas Carols ناطرتكن”.

وستقدّم كارول سماحة خلال الحفل أغنياتها الخاصة بعيد الميلاد المجيد، والتي أطلقتها في ألبوم Christmas Carole في عام 2020 وأصبحت من الأغنيات الكلاسيكية للعيد لدى الطوائف المسيحية.

نفيد بالذكر أن ألبوم Christmas Carole الميلادي تضمن 9 أغنيات جاءت عناوينها كالتالي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).

ويشار الى أن كارول سماحة كتبت بنفسها كلمات مجموعة من أغنيات الألبوم وتعاونت في أغنيات أخرى مع عدد من الشعراء والملحنين والموسيقيين العرب والأجانب.

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