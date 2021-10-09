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كارين رزق الله: “بدن يلغوا ملعب الغولف ليعمروا محطة كهربا ‏ببلد ما ‏في كهربا”‏

9 - أكتوبر - 2021
كارين رزق الله

كارين رزق الله

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غرّدت الممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله عبر “تويتر” وقالت: ‏‏”بدن يعمروا محطة كهربا بملعب الغولف ببيروت! بدن يلغوا ملعب ‏الغولف ليعمروا محطة كهربا ما رح تجيب الكهرباء ببلد ما في كهربا”.‏

يذكر ان النائب عماد واكيم كشف ‏سابقاً عن أن “حزب الله” يريد بناء ‏معمل كهرباء في نادي الغولف في بيروت، وذلك بسبب قربه من السفارة ‏الايرانية.‏

وقال واكيم عبر “تويتر”: نادي الغولف في بيروت معلم من المعالم ‏الثقافية الرياضية التاريخية في لبنان، من غير المسموح التفكير بالغائه ‏تحت اي حجة كانت معمل كهرباء او معمل صواريخ! فليقلع حزب الله ‏عن هذا الطرح في هذا الوقت العصيب لتحجج بمعمل كهرباء، نحن نعلم ‏ان خلفية الطرح هي موقع الملعب قرب السفارة الإيرانية”.‏

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