كارين رزق الله تحسم الجدل بشأن علاقتها بزوجها

لأول مرة، خرجت الممثلة اللبنانية ​كارين رزق الله​ عن صمتها، وأوضحت تفاصيل علاقتها بزوجها الممثل ​فادي شربل​.

وخلال حلولها ضيفة على الاعلامية جيسيكا عازار في برنامج “فورتي”، سألتها عن طبيعة علاقتها بفادي : منفصلان متزوجان أو مطلقان؟

ردت كارين وقالت إنها لم تكن تحب أن تجيب عن هذا السؤال، لكنها قررت اليوم أن تقول الحقيقة، وقالت إنهما منفصلان وعلى طريق الطلاق.

وكانت علاقة الثنائي موضع جدل في السنوات القليلة الماضية.

وقال فادي شربل منذ سنة أن الخلاف مع زوجته استمر طويلًا إلا أنه لم يحصل طلاق.

وأُعلن حينها أن العلاقة بينهما عادت الى طبيعتها وأكدت ذلك رزق الله بعد نشرها هدية عيد الحب من زوجها عام 2021. إلا أن التصريحات الجديدة أتت لتؤكد نهاية العلاقة.