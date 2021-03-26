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كارين رزق الله ترد على منتقديها

26 - مارس - 2021
كارين رزق الله

كارين رزق الله

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بعد الجدل الذي حصل على صورتها التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردت الممثلة كارين رزق الله على الجدل الذي أثارته مؤخرا صورتها على مواقع التواصل وقد ظهرت فيها ترتدي جاكيت فقط واعتبرها المتابعين صورة جريئة جدا.

وأفادت كارين في إطلالة إعلامية لها ان حرية الناس ورأيهم هما مقدسان لأن الانتقاد هو حرية وحق لكل شخص طالما يلتزم بالنقد المهذب، وانها تؤيد وتشكر كل شخص يعبّر عن اعجابه وتحترم رأيه، مشيرة إلى انها على قناعة تامة بما تقوم بفعله.

وتمنت كارين من الناس ان يحترموا رأيها وخيارها كما تحترم رأيهم وانتقاداتهم لأن مواقع التواصل الاجتماعي موجودة للتعبير عن الآراء وهذه هي الغاية منها، كما قالت.

ونفت كارين ان تكون قد تعرضت للمضايقة من هذه الانتقادات، وقالت: “اكيد مش مفروض حدا متلي يزعل اذا خلقت جدلية معينة لانو بالنهاية عم نزل هالشي على منصة ولازم نتوقع انو في ناس مع وناس ضد”.

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