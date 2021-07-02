كارين رزق الله: "دولة بتسوا قرش"

لا تزال الممثلة اللبنانية كارين رزق الله تنتقد المسؤولين والأوضاع رغم التعليقات السلبية التي لاقتها من قبل البعض.

وعبّرت رزق الله عن سخريتها من الوضع الحالي في لبنان، متطرقة بحديثها بالأخص عن الإمتحانات الرسمية، وعدم تلقي الأساتذة لكافة مستحقاتهم الى جانب انقطاع الكهرباء والإنترنت عند الطلاب في منازلهم.

وكتبت كارين على صفحتها الخاصة: “امتحانات رسمية؟ عأساس الاساتذة قابضين مستحقاتن تيحطوا الامتحانات ويصلحوا ويراقبوا والدولة وضعها ممتاز تتدفع حق ورق ومازوت تتضويلن الصالات والتلاميذ عندن كهربا وانترنت ومرتاحين نفسيا لان اهلن بأحسن حالاتن! وفي بنزين تيوصلو عالفحص! دولة بتسوا قرش”.

وقد لاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.