السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كارين رزق الله لابنتها نادية: "انا فخورة فيكي كتير"

14 - أبريل - 2021
كارين رزق الله

كارين رزق الله

A A A
طباعة المقال

عقب انتهاء حلقة مسلسل “راحوا”، انهالت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة الممثلة كارين رزق الله والممثلين الآخرين. وفي السياق، كان لابنة كارين نادية رزق الله دوراً مؤثراً جداً.

ووجّهت كارين رسالة لابنتها نادية اثنت فيها على ادائها التمثيلي، اذ كتبت عبر صفحتها الخاصة: “ناديا شربل مش لأنك بنتي بس انت ممثلة من الطراز الرفيع! موهبة خطرة! انا فخورة فيكي كتير! راحوا”.

يُذكر أن مسلسل “راحوا” من بطولة الممثلين كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، جوزف بو نصار، نهلا داوود، ألكو داوود، ختام اللحام، رندة كعدي، أنطوانيت عقيقي، نيكولا مزهر، تانيا فخري، شربل زيادة، جان دكاش وغيرهم، من اخراج نديم مهنا، وكتابة كلوديا مرشليان.

    المزيد من منوعات

    ميلان وأودينيزي
    ميلان حامل اللقب يفتتح الدوري الإيطالي بالفوز على أودينيزي
    من مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد
    مانشستر يونايتد ينهار أمام برنتفورد.. شاهد ردة فعل رونالدو!
    كارلو أنشيلوتي
    أنشيلوتي يكشف موعد اعتزاله

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    المحروقات
    استعدوا... أزمة محروقات جديدة في الأيام المقبلة؟