كارين رزق الله لابنتها نادية: "انا فخورة فيكي كتير"

عقب انتهاء حلقة مسلسل “راحوا”، انهالت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة الممثلة كارين رزق الله والممثلين الآخرين. وفي السياق، كان لابنة كارين نادية رزق الله دوراً مؤثراً جداً.

ووجّهت كارين رسالة لابنتها نادية اثنت فيها على ادائها التمثيلي، اذ كتبت عبر صفحتها الخاصة: “ناديا شربل مش لأنك بنتي بس انت ممثلة من الطراز الرفيع! موهبة خطرة! انا فخورة فيكي كتير! راحوا”.

يُذكر أن مسلسل “راحوا” من بطولة الممثلين كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، جوزف بو نصار، نهلا داوود، ألكو داوود، ختام اللحام، رندة كعدي، أنطوانيت عقيقي، نيكولا مزهر، تانيا فخري، شربل زيادة، جان دكاش وغيرهم، من اخراج نديم مهنا، وكتابة كلوديا مرشليان.