كازاخستان تقلب الطاولة على الدنمارك بتصفيات أمم أوروبا

سجلت كازاخستان ثلاثة أهداف في آخر 17 دقيقة لتقلب تأخرها بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفتها الدنمرك في المجموعة الثامنة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، الأحد.

وكان راسموس هويلوند، مهاجم أتلانتا الذي سجل ثلاثية في فوز الدنمرك 3-1 على فنلندا يوم الخميس الماضي، العامل الحاسم في هجوم منتخب بلاده وأحرز هدفين ليمنح الفريق الزائر تقدما مريحا قبل الاستراحة.

وقلص باكتيور زينودتينوف الفارق من ركلة جزاء بعد مخالفة من يوناس فيند في الدقيقة 73، ليحيي آمال كازاخستان لكن بدا أن الدنمرك قادرة على الصمود.

وأدرك أسكات تاجيبرجن التعادل من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 86، وأكمل المهاجم أبات أيمبتوف الانتفاضة المذهلة للمنتخب صاحب المركز 115 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) بضربة رأس قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وطُرد أيمبتوف في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني بعد الاعتداء على لاعب دنماركي.