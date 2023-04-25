كاستيانوس لاعب جيرونا يقسو على ريال مدريد بأربعة أهداف!

أصبح بالنتين كاستيانوس لاعب جيرونا أول لاعب يسجل أربعة أهداف في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام ريال مدريد في القرن الحالي، ليقود فريقه نحو انتصار مذهل 4-2 على لاعبي المدرب كارلو أنشيلوتي الذين تلقت آمالهم الضعيفة في الاحتفاظ باللقب ضربة أخرى اليوم الثلاثاء.

مع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم، يملك ريال مدريد صاحب المركز الثاني 65 نقطة ويتأخر بفارق 11 نقطة عن برشلونة الذي سيواجه رايو فايكانو صاحب المركز العاشر غدا الأربعاء.

وفاجأ أصحاب الأرض ريال بتسجيل الهدف الأول بعد 12 دقيقة من بداية المباراة عندما سجل كاستيانوس غير المراقب من ضربة رأس من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من ميجيل جوتيريز.

وضاعف جيرونا تقدمه بعد 12 دقيقة عندما استحوذ كاستيانوس على كرة طويلة وشق طريقه داخل منطقة الجزاء واطلق تسديدة منخفضة تجاوزت أندريه ايون حارس ريال.

وقلص فينيسيوس جونيور مهاجم ريال الفارق في الدقيقة 34 عندما ترك دون أي رقابة عند القائم البعيد ليسجل بضربة رأس اثر عرضية ماركو أسينسيو.

وأحرز كاستيانوس هدفه الثالث بعد 36 ثانية من بداية الشوط الثاني، حيث سدد الكرة بقدمه اليمنى بعد أن منحه دفاع ريال مساحة للتحرك داخل منطقة الجزاء.

وكان الأرجنتيني البالغ من العمر 24 عاما وحيدا داخل منطقة الجزاء مرة أخرى ليسجل برأسه هدفه الرابع في تلك المباراة، والهدف الحادي عشر له في الدوري الإسباني هذا الموسم، في الدقيقة 62 قبل أن يتم استبداله بعدها بعشر دقائق.

وسجل لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد هدف تقليص الفارق من مسافة قريبة في الدقيقة 85.