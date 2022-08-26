الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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كاسيميرو يتمنى بقاء رونالدو في مانشستر يونايتد

منذ 38 دقيقة
لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو

لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو

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يأمل كاسيميرو الوافد الجديد على مانشستر يونايتد أن يظل زميله كريستيانو رونالدو في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط تكهنات كثيرة بشأن مستقبل المهاجم البالغ عمره 37 عاما.

ويتردد أن رونالدو، الذي انتقل إلى يونايتد من يوفنتوس الموسم الماضي، يريد الرحيل عن أولد ترافورد بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وغاب المهاجم البرتغالي عن التشكيلة الأساسية خلال الفوز 2-1 على ليفربول في الدوري الممتاز الاثنين الماضي، رغم أن المدرب إيريك تن هاج قال إنه لا يزال ضمن خططه لهذا الموسم.

وقال كاسيميرو لشبكة (ئي.إس.بي.إن) عن رونالدو الذي كان أيضا زميله في ريال مدريد “إنه يعرف أنني أحترمه كثيرا، أتمنى أن يظل معنا لأنه لاعب رائع.

“نحن نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في كل العصور، إنه يمنحك الكثير من الأهداف ويعشق الفوز ويتمتع بصفات القائد، إنه مهم للغاية بالنسبة لنا.

“لقد اقتربنا من بعضنا البعض بسبب اللغة أيضا، منذ اليوم الأول هنا ساعدني في كل شيء، إنه يساعدني كثيرا، أتمنى حقا أن يظل معنا”.

ومن المحتمل أن يشارك لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، الذي انضم إلى يونايتد من ريال مدريد في صفقة قيل إن قيمتها بلغت 70 مليون يورو (69.80 مليون دولار)، في أول مباراة له مع الفريق أمام ساوثامبتون في الدوري الممتاز غدا السبت.

ويحتل يونايتد المركز 14 في الدوري برصيد ثلاث نقاط بعد ثلاث مباريات.

    المصدر :
  • رويترز

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