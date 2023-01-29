كاسيميرو يسجل هدفين في فوز يونايتد على ريدينج

سجل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو هدفين ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-1 على ريدينج المنتمي للدرجة الثانية والتأهل للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (السبت 28-1-2023) بينما حرم ماركوس راشفورد من رقم قياسي.

وتمسك الزائر ريدينج بحظه حتى افتتح كاسيميرو التسجيل بالدقيقة 54 حين سدد الكرة بدهاء من فوق الحارس جو لوميلي بعد تمريرة أنتوني.

وعزز لاعب ريال مدريد السابق تفوق يونايتد بعد أربع دقائق بتسديدة منخفضة رائعة من مسافة 25 مترا.

ووسع مواطنه فريد الفارق إلى 3-صفر بضربة كعب قبل تعرض آندي كارول مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق للطرد لحصوله على الانذار الثاني بعدما عرقل كاسيميرو.

وأحرز ريدينج، الذي يقوده المدرب بول إينس لاعب الوسط السابق الذي حقق ألقابا عديدة بقميص يونايتد، هدفا شرفيا عبر أمادو ساليف مبينجي.

وظن راشفورد أنه أصبح أول لاعب من يونايتد يسجل في عشر مباريات متتالية في أولد ترافورد حين هز الشباك في الشوط الأول، لكن الهدف ألغي بعد تدخل نظام حكم الفيديو المساعد.

وكان بإمكان ريدينج التقدم في النتيجة عكس سير اللقاء قبل الاستراحة حين نال جونيور هويلت فرصة خطيرة لكن تسديدته قريبة المدى تصدى لها الحارس ديفيد دي خيا ببراعة.

وواجهت صفقة كاسيميرو، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، بعض الانتقادات حين انضم إلى يونايتد في أغسطس آب ورأى محللون أن النادي دفع مبلغا باهظا تحت الضغط الجماهيري.

لكن كاسيميرو أثبت أنه ركيزة مهمة في يونايتد هذا الموسم ونال تصفيقا حارا عند استبداله.

وقال هاري مجواير قائد يونايتد “يفعل كاسيميرو ما جاء من أجله، إنه لاعب مذهل، لا يمكن الفوز بما فاز به دون أن يكون من أعلى طراز للاعبين”.

وأضاف “ساعد في تحسن الفريق وانضباطه وارتفاع مستواه”.