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كاظم الساهر “نمبر وان” وفيسبوك يؤكد

منذ ساعتين
القيصر كاظم الساهر

القيصر كاظم الساهر

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استطاع النجم العربي الكبير، كاظم الساهر، الوصول إلى المرتبة الأولى عربيا في تطبيق التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لأول مرة.

وضع “فيسبوك” ملاحظة تظهر عند البحث عن صفحة النجم العربي العراقي، كاظم الساهر، كتب فيها عبارة (The no.1 Arabic legend)، والتي تعني باللغة العربية “المرتبة الأولى (نمبر وان)- الأسطورة العربية”.

ووضع “فسيبوك” هذا الإشعار بعد أن وصل عدد متابعي النجم العراقي صاحب الصوت المميز، لأكثر من 12 مليون متابع في العالم العربي، بذلك يكون النجم العراقي قد انتزع لقب (نمبر وان) من الفنان المصري محمد رمضان، بحسب مجلة “سيدتي” المتخصصة بأخبار الفن.

وبحسب التطبيق يعتبر النجم العربي الملقب بـ”القيصر” وصاحب أغنية “زيديني عشقا” الشهيرة، الأكثر متابعة في العالم العربي على “فيسبوك”.

وكان النجم العربي قد شارك مقطع فيديو على “فيسبوك” بمناسبة عيد الأم، مع أدائه للأغنية الشهيرة “ست الحبايب”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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