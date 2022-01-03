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كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا برفقة نجوى كرم

3 - يناير - 2022
كاظم الساهر

كاظم الساهر

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يستعد الفنان العراقي، كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد وفاة شقيقه الأكبر.‏

وسيحيي الساهر حفله، يوم الجمعة الموافق 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وتشاركه فيه الفنانة اللبنانية، نجوى كرم.

وكان كاظم الساهر طرح “برومو” حفله الغنائي في يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأمس الأحد، نعى كاظم الساهر، شقيقه الأكبر، علي جبار إبراهيم السامرائي، بمنشور عبر جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كتب فيه: “أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة مثواك الجنة إذن الله”.

وتابع الساهر لجمهوره: “الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه”.

وكان أول من أعلن عن وفاة شقيق كاظم الساهر شقيقهما، حسين جبار، عبر حسابه على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.

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