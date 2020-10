كاظم الساهر يهدي أغنية للعراق فهل تصبح نشيدا وطنيا؟ استمعوا إليها

لا يختلف اثنان في عبقرية “القيصر” كاظم الساهر، الذي طاف العالم بالأغنية العراقية، محققا أهم الجوائز، عدا عن غنائه على أهم المسارح العربية والعالمية، بالإضافة إلى تكريمات واسعة النطاق على مسيرة لم تعرف إلا النجاح على صعيد الوطني العربي والعالم. ويعرف عن الساهر مدى عشقه لبلده العراق والذي لم يذكر أن أقام حفلا دون أن يغني له أجمل الأغاني التراثية أو الخاصة بالقيصر .

وأطلق الفنان كاظم الساهر، أغنية وطنية جديدة بعنوان “عراقنا”، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه “يهديها إلى الشعب العراقي”، وتعبر كلمات الأغنية -التي كتبها الشاعر كريم العراقي ووزعها ميشال فاضل- عن وحدة الشعب العراقي، والإشادة بالتعدد المذهبي والقومي فيه على مر الزمان.

وقد أبدى مغردون على مواقع التواصل إعجابهم بالأغنية الجديدة، ووصفها بعضهم بالتحفة الفنية، وقالوا إنها تستحق أن تكون نشيدا وطنيا للعراق.

وكان الساهر أجرى، في وقت سابق، توزيعا جديدا لأغنيته “سلام عليك على رافديك”، وهي من كلمات الشاعر أسعد الغريري، وتمنى أن يتم اعتمادها نشيدا وطنيا للعراق.

Iraquna #عراقنا

هدية من #كاظم_الساهر للشعب العراقي

Gift from Kadim Al Sahir for the Iraqi People

أغنية جديدة / New song

كلمات: كريم العراقي، ألحان: كاظم الساهر، توزيع: ميشال فاضل

لمشاهدة النسخة الكاملة:https://t.co/7dL5lT04Wp pic.twitter.com/b3XqnoZyby

— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) October 28, 2020