كانتي يرفض تجديد عقده مع البلوز

رفض الفرنسي “نجولو كانتي”، لاعب وسط تشيلسي، عرضًا لتجديد عقده مع البلوز خلال الموسم الحالي.

وينتهي عقد كانتي مع تشيلسي في صيف 2023، ويستطيع التفاوض والتوقيع مع فريق جديد، بداية من شهر يناير/كانون ثان المقبل.

وحسب صحيفة “ذا صن”، فإن الإدارة السابقة لتشيلسي عرضت على كانتي، التجديد لمدة 3 سنوات مع التمديد لموسم رابع.

ولفتت إلى أن المحادثات مع الإدارة الجديدة باتت مختلفة، حيث يعرض المالك تود بويلي على كانتي، عقدًا لمدة موسمين، بالإضافة إلى بند التمديد لموسم ثالث.

ورفض كانتي هذا العرض، لأنه يريد عقدًا جديدًا لمدة 4 مواسم، كما أنه مستعد للاعتزال مع البلوز.

وتأخذ إدارة تشيلسي في الاعتبار، سجلّ كانتي مع الإصابات، ولذلك هناك تخوف من منحه العقد لمدة 4 مواسم.