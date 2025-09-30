كانت تعارض الأمر.. انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان

بعد زواج استمر 19 عاماً، انفصلت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار نيكول كيدمان عن زوجها نجم موسيقى الريف كيث أوربان.

وكشفت مصادر مطلعة أن الثنائي الشهير بدأ بالعيش بشكل منفصل في أوائل الصيف، إذ غادر أوربان منزل العائلة في مدينة ناشفيل بولاية تنيسي وانتقل إلى مسكن خاص به في عاصمة موسيقى الريف، وفق ما نقل موقع (تي.إم.زي دوت كوم).

كما ذكر كل من موقع (تي.إم.زي) ومجلة (بيبول) أن كيدمان كانت تعارض الانفصال وحاربت للحفاظ على زواجها.

نشرت كيدمان، الحائزة على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم “الساعات” بشخصية الكاتبة فيرجينيا وولف، آخر صورة لها مع أوربان عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حزيران احتفالاً بذكرى زواجهما.

فيما نشر أوربان آخر صور له مع كيدمان على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي في مايو أيار بعد حضورهما حفل توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الريف لعام 2025 حيث نال أوربان، الفائز بأربع جوائز جرامي، جائزة التاج الثلاثي من الأكاديمية.

وبدأت كيدمان (58 عاما) وأوربان (57 عاما) مسيرتيهما الفنية في أستراليا ويحمل كل منهما الجنسيتين الأسترالية والأميركية. وتعارفا في يناير كانون الثاني عام 2005 خلال فعالية في هوليوود للترويج لأستراليا وتزوجا في يونيو حزيران من العام التالي في سيدني.

كما أن لدى الثنائي ابنتين هما فيث مارجريت (14 عاما) وسانداي روز (17 عاما). علماً أن لدى كيدمان طفلين بالتبني من زواجها السابق بالممثل توم كروز.