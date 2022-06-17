كانت متجهة الى أستراليا.. طبيب سعودي يجري عملية ولادة على متن طائرة

نجح طبيب سعودي في إجراء عملية ولادة لسيدة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البروناوية كانت متجهة إلى أستراليا.

وتطوع الدكتور “ملفي الخنجر”، طبيب صحة عامة، لإنقاذ السيدة، بعدما أطلق طاقم الطائرة نداءً للاستفسار عن وجود طبيب على متن الرحلة، بحسب صحيفة “عاجل”.

وكشف الطبيب، تفاصل الواقعة، مع قناة “الإخبارية” السعودية، قائلا: “في أثناء رحلتي إلى أستراليا على متن طائرة الخطوط الملكية البروناوية، وبعد نصف ساعة من الإقلاع كان هناك نداء من طاقم الطائرة للركاب للاستفسار عن وجود طبيب”.

وقال: “قدمت نفسي للطاقم، وتبين وجود سيدة فلبينية حامل وتعاني من آلام المخاض، وتبين أنها بالأسبوع الـ38 من الحمل، وبعد الفحص الجسدي اتضح أنها على وشك الولادة”.

وأضاف الطبيب: “طلبت من طاقم العمل تجهيز المعدات المتوفرة والتواصل مع المحطة الأرضية لطلب استشارة من أي طبيب مختص لتسجيل توصياته، وبعد الأخذ بالتوصيات كان الأمر متروكًا لي وللطاقم”.

وتابع: “بحمد الله ولد الطفل على متن الطائرة، وتابعنا حالة الأم والطفل طوال الرحلة التي استغرقت 3 ساعات، وكانت هي ومولودها بصحة ممتازة والحمد لله، واستقبلت في المطار بالورود”.