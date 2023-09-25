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كانييه ويست ينتهك قوانين مكافحة الإرهاب في إيطاليا

منذ 10 دقائق
كانييه ويست

كانييه ويست

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أثار كانييه ويست استياء الحكومة الإيطالية مرة أخرى بعد وضع إكسسوار ينتهك قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد.

وشوهد مغني الراب المثير للجدل يضع قناع وجه في الأماكن العامة خلال إجازته في إيطاليا مع زوجته الجديدة بيانكا سينسوري، وتبين أن القناع يمكن أن يؤدي إلى تحقيق بتهمة “انتهاك المادة 533 من القانون الإيطالي لمكافحة الإرهاب المحلي”.

ووضع القانون الذي يحظر ارتداء خوذات الاصطدام وأغطية الوجه الكاملة، موضع التنفيذ في 2005، مع الاستثناءات لأسباب دينية، بعد موافقة كتابية من السلطات المحلية، وفق صحيفة “ميرور” البريطانية.

وينص القانون على “حظر استخدام أي مادة من شأنها أن تعيق تحديد هوية أي فرد، في مكان عام أو في مكان مفتوح للجمهور. ويعاقب على مخالفة المادة المذكورة بغرامة قدرها 1000 يورو، وبحد أقصى 2000 يورو”.

ومن المقرر أيضاً أن يواجه كانييه تحقيقاً بسبب تصرفه غير اللائق مع شريكته بينما كانا يستمتعان بركوب قارب. ويقال إن قائد القارب سيحضر للاستجواب من قبل السلطات. ويقال أيضاً إن الشرطة تطلب من المصورين أن يرسلوا الصور التي التقطوها للزوجين خلال الحادث.

وقال مصدر في شرطة البندقية: “هناك معايير لللياقة العامة يجب أن يتبعها السائحون والسكان على حد سواء، وأي انتهاكات يعاقب عليها بشدة”.

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