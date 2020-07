“كاني ويست” يعتذر من كارداشيان بعد حفلة تغريدات “فاضحة” فهل قضى على حلمه بالبيت الأبيض؟

ويبدو أن العلاقة بين الثنائي كيم وكاني اتخذت منحنى مختلفا، بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، بدأها الزوج من خلال إطلاق اتهامات عديدة عبر تغريدة في “تويتر”، وإعرابه عن رغبته بالانفصال عن كيم، قبل أن يقوم بحذف التغريدة.

وادعى كاني، وهو أب لأربعة أطفال، أن كيم ووالدتها كريس جينر، حاولا إدخاله المستشفى.

وقالت كيم لمتابعيها على “إنستغرام”: “كما يعلم الكثير منكم، يعاني كاني من اضطراب ثنائي القطب، أي شخص لديه هذا المرض أو لديه أحد أفراد أسرته في حياته يعرف مدى تعقيده وألمه بشكل لا يصدق”.

وقال كاني ويست باكيا خلال خطابه أمام الجماهير الأسبوع الماضي: “حتى لو أرادت زوجتي تطليقي بعد هذا الخطاب، فقد أنجبت “نورث” إلى العالم حتى عندما لم أكن أرغب في ذلك”.

وبعد خطابه، زعم كاني ويست في تغريدة حذفها سريعا أنه “يحاول” الطلاق من زوجته كيم كارداشيان، منذ أن حضرت حدثا خاصا بإصلاح السجون حضره أيضا مغني الراب ميك ميل، في إشارة منه إلى أنها تخونه معه.

كما اتهم ويست زوجته في تغريدة محذوفة أخرى أنها “حاولت حبسه كما في فيلم الرعب “Get Out” لأنه بكى بشأن إنقاذ حياة ابنته في اليوم السابق”.

لكن عاد ويست وقدم اعتذاره، من زوجته كارداشيان عبر حسابه على “تويتر”، أمس السبت، وقال ويست في تغريدته: “أود أن أعتذر لزوجتي كيم لقيامي بإعلام أمرا خاصا بيننا، لم أسترها مثلما سترتني، أريد أن أقول أنني أعرف أنني آذيتك. أرجوك سامحني “شكرا لك على وجودك دائما من أجلي”.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020