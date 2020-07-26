“كاني ويست” يعتذر من كارداشيان بعد حفلة تغريدات “فاضحة” فهل قضى على حلمه بالبيت الأبيض؟

أقدم مغني الراب الشهير “كاني ويست” المرشح للانتخابات الأميركية على نشر سلسلة تغريدات صدمت الجمهور وأثارت الجدل حول الأسرار التي ألمح إليها عن حياته مع زوجته نجمة تلفزيون الواقع “كيم كاراداشيان”.

ويبدو أن العلاقة بين الثنائي كيم وكاني اتخذت منحنى مختلفا، بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، بدأها الزوج من خلال إطلاق اتهامات عديدة عبر تغريدة في “تويتر”، وإعرابه عن رغبته بالانفصال عن كيم، قبل أن يقوم بحذف التغريدة.

كما هدد مغني الراب نجمة تلفزيون الواقع، بأنه سيكشف عن أسرار عائلتها، في خضم الخلافات المشتعلة بينهما، عقب تصريحه بأنها حاولت إجهاض ابنتهما الكبرى.

وادعى كاني، وهو أب لأربعة أطفال، أن كيم ووالدتها كريس جينر، حاولا إدخاله المستشفى.

وقالت كيم لمتابعيها على “إنستغرام”: “كما يعلم الكثير منكم، يعاني كاني من اضطراب ثنائي القطب، أي شخص لديه هذا المرض أو لديه أحد أفراد أسرته في حياته يعرف مدى تعقيده وألمه بشكل لا يصدق”.

وقال كاني ويست باكيا خلال خطابه أمام الجماهير الأسبوع الماضي: “حتى لو أرادت زوجتي تطليقي بعد هذا الخطاب، فقد أنجبت “نورث” إلى العالم حتى عندما لم أكن أرغب في ذلك”.

وبعد خطابه، زعم كاني ويست في تغريدة حذفها سريعا أنه “يحاول” الطلاق من زوجته كيم كارداشيان، منذ أن حضرت حدثا خاصا بإصلاح السجون حضره أيضا مغني الراب ميك ميل، في إشارة منه إلى أنها تخونه معه.

وعلى الرغم من أن كاني ويست لم يحدد “الأمور الخاصة” التي كان يشير إليها في اعتذاره لزوجته، إلا أنه قد يشير إلى الاعتراف الذي أدلى به خلال مسيرة انتخابية في ولاية كارولينا الجنوبية في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أن الزوجين فكروا في الإجهاض وقتنا كانت ابنتهم الأولى “نورث” جنينا، أوتبلغ من العمر حاليا 7 سنوات.

كما اتهم ويست زوجته في تغريدة محذوفة أخرى أنها “حاولت حبسه كما في فيلم الرعب “Get Out” لأنه بكى بشأن إنقاذ حياة ابنته في اليوم السابق”.

لكن عاد ويست وقدم اعتذاره، من زوجته كارداشيان عبر حسابه على “تويتر”، أمس السبت، وقال ويست في تغريدته: “أود أن أعتذر لزوجتي كيم لقيامي بإعلام أمرا خاصا بيننا، لم أسترها مثلما سترتني، أريد أن أقول أنني أعرف أنني آذيتك. أرجوك سامحني “شكرا لك على وجودك دائما من أجلي”.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me. — ye (@kanyewest) July 25, 2020

وقالت كارداشيان: “لم أتحدث علنا أبدا عن مدى تأثير ذلك علينا في المنزل لأنني شديدة الحماية لأطفالنا وأحترم حق كاني في الحفاظ على خصوصيته عندما يتعلق الأمر بصحته. ولكن اليوم، أشعر أنني يجب أن أعلق عليه بسبب المفاهيم الخاطئة حول الصحة العقلية”.

ودافعت نجمة تلفزيون الواقع عن زوجها البالغ من العمر 43 عاما، وقالت: “إنه غالبا ما يُساء فهمه، خاصة عندما يتعلق الأمر بكلماته وأفعاله التي “يمكن أن تسبب آراء ومشاعر قوية”.

وأضافت: “إنه شخص لامع ولكنه معقد وعلى رأس ضغوط كونه فنانا ورجلا أسود، تعرض لفقدان أمه بشكل مؤل، وعليه أن يتعامل مع الضغط والعزلة التي يزيدها اضطراب ثنائي القطب”.

وكتبت: “أولئك المقربون من كاني يعرفون قلبه ويفهمون أن كلماته لا تتماشى مع نواياه”.

فهل قضى ويست على حلمه بالدخول إلى البيت الأبيض رئيسا؟ لا سيما أن فرصته في الفوز ضعيفة بالمقارنة مع الرئيس ترامب والمرشح الأقوى بايدن .