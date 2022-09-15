"كرة القدم تصبح مملة أكثر فأكثر".. نيمار يعترض على قرار تحكيمي

اعترض نيمار نجم باريس سان جيرمان، على قرار تحكيمي في انتصار فريقه 3-1 على مكابي حيفا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار قد أحرز الهدف الثالث لسان جيرمان في المباراة، قبل أن يقدّم احتفاله الشهير بإخراج لسانه ووضع يديه بجانب رأسه.

ومنح الحكم الألماني “دانيال سيبرت”، بطاقة صفراء لنيمار على احتفاله.

وقال نيمار في فيديو على حسابه في إنستغرام :”كرة القدم تصبح مملة أكثر فأكثر”.

وتابع: “أحصل على بطاقة صفراء للاحتفال. في المرة القادمة سأخبر الحكّام بأنني ساحتفل”.

يُذكر أن باريس سان جيرمان تفوّق على يوفنتوس في الجولة الأولى بنتيجة 2-1 على ملعب حديقة الأمراء.