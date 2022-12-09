كرواتيا تطيح بآمال البرازيل وتتأهل لدور نصف النهائي

‬تغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر (الجمعة 9-12-2022).

وتفوقت كرواتيا، وصيفة بطلة 2018، بركلات الترجيح للمرة الثانية على التوالي في البطولة بعد الفوز على اليابان في دور 16، والآن تنتظر مواجهة الأرجنتين أو هولندا.

وفي ليلة مفعمة بالإثارة والتوتر اعتقد نيمار نجم البرازيل أنه حسم المباراة بهدف في الوقت الإضافي لأبطال العالم خمس مرات.

وتعادل البديل برونو بتكوفيتش بتسديدة بالقدم اليسرى قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الإضافي ليفطر قلوب البرازيليين في استاد المدينة التعليمية بالدوحة.

وحافظت كرواتيا على الثبات في ركلات الترجيح بينما أخفق ماركينيوس ورودريجو في التنفيذ.

ورفضت كرواتيا في البداية الوقوع فريسة للمنافس الأكثر بريقا خلال الشوط الأول وأجهضت معظم محاولات البرازيل مبكرا.

وبعيدا عن تسديدة فينيسيوس جونيور الضعيفة لم تتحل البرازيل بشراسة هجومية وافتقد نيمار السرعة وتصدى له خط دفاع محكم.

وبدت كرواتيا أشرس لاحقا وأكثر مهارة في التمرير وبخطة لعب دقيقة، وكانت لها اليد العليا في نهاية الشوط الأول في الاستحواذ.

ولم تسبب ركلة حرة من نيمار قبل الاستراحة مشكلة للحارس دومينيك ليفاكوفيتش وسط عجز البرازيل، التي لم تهزم أي منافس أوروبي في أدوار خروج المغلوب منذ الفوز على ألمانيا في نهائي 2002، عن إيجاد أي مساحة.

لكنها كانت قريبة من افتتاح التسجيل بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني حين حاول يوسكو جفارديول إبعاد كرة وكاد يتسبب المدافع في هدف بالخطأ في مرماه.

وبعد لحظات ظهرت مطالبات بلمسة يد على المدافع يوسيب يورانوفيتش لكن نظام حكم الفيديو المساعد بددها قبل أن يحصل نيمار على تمريرة من ريتشارليسون في الدقيقة 55 من مسافة قريبة غير أن ليفاكوفيتش تصدى للخطر.

واقتربت البرازيل، التي خسرت أربع مرات في آخر خمس مواجهات بدور الثمانية وكلها أمام منتخبات أوروبية، من التسجيل في الدقيقة 66 لكن ليفاكوفيتش أجهض فرصة لوكاس باكيتا.

وكان حارس كرواتيا منشغلا دائما وأوقف نيمار في الدقيقة 76 وتصدى لسبع فرص في المباراة بينما تصدى نظيره البرازيلي أليسون لخمس فرص طيلة البطولة.

وأنقذ ليفاكوفيتش محاولة أخرى من باكيتا بعد خمس دقائق وبدأت تتعالى أصوات مئات البرازيليين في المدرجات ونفد صبرهم مع اتجاه المباراة لوقت إضافي وبدا أن التوتر أصاب المدرب تيتي.

وفي الشوط الإضافي الأول شن نيمار هجمة وتبادل الكرة مرتين في عمق دفاع كرواتيا ثم راوغ الحارس ليسجل هدفه الدولي 77 مع المنتخب معادلا الرقم القياسي للأسطورة بيليه هداف البرازيل التاريخي.

لكن كرواتيا رفضت الاستسلام وخطفت التعادل قبل التفوق بركلات الترجيح بعد أن أنقذ ليفاكوفيتش ركلة رودريجو الأولى بينما سدد ماركينيوس في القائم.