كرواتيا تفرض التعادل السلبي على بلجيكا وتبلغ ثمن النهائي

تأهل منتخب كرواتيا إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022 بعد تعادله 0-0 مع منتخب بلجيكا لحساب المجموعة السادسة الخميس على استاد أحمد بن علي.

وهاجمت بلجيكا على استاد احمد بن علي منذ بداية المباراة، الا ان كرواتيا حصلت على “بنالتي” في الدقيقة 15 بعد خطأ من كاراسكو على اندريه كراماريتش داخل المنطقة.

واستعان الحكم الانكليري انتوني تايلور بتقنية الاعادة بالفيديو “فار”، وألغى قراره لوجود تسلل في بداية اللعبة.

وعدا هذه الكرة طغى الملل على اللعب وغابت الفرص الحقيقية فترة طويلة من المباراة. وفي الدقيقة 86 اهدر البلجيكي روميلو لوكاكو فرصة الحسم لبلاده مسددا الكرة من مسافة قريبة من مرمى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش الى الخارج. وكررها لوكاكو ثانية بكرة رأسية في الدقيقة 89 اذ اخفق في ايداعها المرمى.