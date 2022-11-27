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كرواتيا تقصي كندا من كأس العالم وتتصدر المجموعة السادسة

منذ 32 دقيقة
منتخب كرواتيا

منتخب كرواتيا

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أنهت كرواتيا مشوار المنتخب الكندي في كأس العالم، بعد هزيمته بأربعة أهداف لهدف.

أشعل منتخب كرواتيا الصراع في المجموعة السادسة بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز ثمين بنتيجة 4/1 على كندا اليوم الأحد في المجموعة السادسة بكأس العالم 2022.

وتقدم ألفونسو ديفيز بكندا بعد أقل من دقيقتين بهدف من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من تاغون بوشانان.

وتعادل آندريج كراماريتش لكرواتيا في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى منتخب كرواتيا الشوط الأول متقدما 2/1 بعدما سجل له ماركو ليفايا هدفا في الدقيقة 44 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد آندريج كراماريتش وسجل الهدف الثاني له والثالث لكرواتيا في الدقيقة 70 بتسديدة يسارية من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من إيفان بيريسيتش.

وجاء الهدف الرابع بتوقيع لوفرو ماجر في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ورفع الفوز رصيد منتخب كرواتيا إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، مع المغرب، في حين يملك منتخب بلجيكا 3 نقاط، وخلفه منتخب كندا، الذي ودع البطولة رسميا.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة سيلعب منتخب كرواتيا مع بلجيكا على استاد أحمد بن علي المونديالي، والمغرب مع كندا على ستاد الثمامة يوم الخميس.

ويحتاج منتخب المغرب للفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة ضد كندا ليتأهل إلى دور الـ16 دون النظر لنتيجة مباراة بلجيكا وكرواتيا في الجولة الأخيرة.

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