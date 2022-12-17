كرواتيا تنتزع المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم 2022

فازت كرواتيا 2-1 على المغرب لتحرز المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم في قطر وتضمن إنهاء البطولة بين أول ثلاثة مراكز للمرة الثانية على التوالي (السبت 17-12-2022).

وكان هدف ميسلاف أورشيتش في نهاية الشوط الأول كافيا لحسم المباراة بعد هدف مبكر لكل فريق في أول تسع دقائق في مواجهة مثيرة أمام مدرجات ممتلئة باستاد خليفة الدولي عندما ألغى أشرف داري تقدم يوسكو جفارديول للفريق الأوروبي.

وربما لم تكن الميدالية البرنزية سوى عزاء بعد هزيمة الفريقين في الدور قبل النهائي، لكن بدا أن كرواتيا والمغرب عازمان على التعويض بعد الخسارة أمام الأرجنتين وفرنسا على الترتيب.

وحضرت جماهير المغرب بأعداد غفيرة لدعم الفريق في قطر، ولم يختلف الأمر اليوم السبت حيث أطلقت صيحات الاستهجان كلما استحوذت كرواتيا على الكرة.

ومنح جفارديول التقدم لكرواتيا عندما أرسل لوفرو ماير ركلة حرة إلى إيفان بريشيتش الذي أفلت من المدافع ومرر الكرة إلى مدافع رازن بال شبورت لايبزيج ليهز الشباك بعد سبع دقائق.

واحتاج المغرب إلى دقيقتين فقط لإدراك التعادل من ركلة حرة أيضا حيث حاول ماير إبعاد الكرة لكنها وصلت إلى أشرف داري غير المراقب ليضعها بضربة رأس في المرمى.

وعثر المغرب على مساحات في دفاع كرواتيا لكن الفريق الأفريقي افتقر للفاعلية في الثلث الهجومي.

وعاقبت كرواتيا الفريق المغربي قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما اصطدمت تسديدة ميسلاف أورشيتش الرائعة في القائم إلى داخل مرمى ياسين بونو ثم حافظ الفريق على تفوقه في الشوط الثاني.

وتراجع الأداء في الشوط الثاني مع تملك الإرهاق من الفريقين بعد مشوار طويل في البطولة حيث خاض كل منهما مباراته السابعة في قطر.

وتجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح جفارديول بعد تدخل من سفيان أمرابط الذي عاد للعب في الخلف بعد إصابة ثنائي دفاع المغرب.

وكاد يوسف النصيري أن يدرك التعادل للمغرب في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه وضع الكرة بضربة رأس فوق المرمى.

وصمدت كرواتيا لتحقق الفوز وتكرر ما فعلته في 1998 عندما نالت البرونزية بالفوز على هولندا.