كرواتيا تهزم اليابان بركلات الترجيح وتبلغ دور الثمانية

أنقذ دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا ثلاث ركلات ترجيح من أربع محاولات ليقود بلاده للتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز 3-1 على اليابان، وعقب نهاية الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 1-1 اليوم الاثنين.

وسجل دايزين مايدا هدف التقدم لليابان في مباراة متكافئة بدور الستة عشر، بعدما استغل ارتباكا دفاعيا عقب ركلة ركنية في الدقيقة 43، وبدا أن الفريق قد يحقق مفاجأة جديدة بعد التفوق على ألمانيا بطلة العالم أربع مرات وإسبانيا بطلة العالم 2010 بدور المجموعات.

لكن إيفان بريشيتش أدرك التعادل للمنتخب الكرواتي، الذي خسر نهائي كأس العالم 2018، بضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من ديان لوفرين في الدقيقة 55.

وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس ليفاكوفيتش وأنقذ ثلاث ركلات ترجيح قبل أن ينفذ ماريو باشاليتش ركلة الترجيح الحاسمة للفوز.

وستلعب كرواتيا في دور الثمانية مع الفائز من مباراة اليوم بين البرازيل وكوريا الجنوبية.