كروس يريد إنهاء مسيرته الاحترافية مع ريال مدريد

أعرب الدولي الألماني توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني يوم الاثنين، عن رغبته في إنهاء مسيرته الكروية في صفوف الفريق الملكي حيث يلعب منذ 2014.

وقال كروس في تصريح لشبكة “سكاي سبورت نيوز”: “أكدت سابقا وبوضوح أن هذا هو المكان الذي أريد إنهاء مسيرتي فيه”.

وأضاف كروس، المتوج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد: “في أي تاريخ بالضبط؟ لا يمكنني القول بعد. ربما 2023، ربما بعد عام أو عامين، أنا لا أعرف”.

🎙| Toni Kroos: "I want to finish my career at Real Madrid and it will happen. The term of my contract (2023) was deliberately chosen by me during the last renewal. Then I will be 33, it would be a good age to think about how things will continue." 🇩🇪 @SkySports via @REAL_TOTAL pic.twitter.com/ECqDQAq06T

