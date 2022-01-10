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كروس يريد إنهاء مسيرته الاحترافية مع ريال مدريد

منذ ساعة واحدة

كروس

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أعرب الدولي الألماني توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني يوم الاثنين، عن رغبته في إنهاء مسيرته الكروية في صفوف الفريق الملكي حيث يلعب منذ 2014.

وقال كروس في تصريح لشبكة “سكاي سبورت نيوز”: “أكدت سابقا وبوضوح أن هذا هو المكان الذي أريد إنهاء مسيرتي فيه”.

وأضاف كروس، المتوج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد: “في أي تاريخ بالضبط؟ لا يمكنني القول بعد. ربما 2023، ربما بعد عام أو عامين، أنا لا أعرف”.

وحدد بطل العالم 2014 مع منتخب “المانشافت” ثلاثة معايير لتحديد نهاية مسيرته: “أن أكون في المستوى العالي، أن تكون لياقتي البدنية جيدة، أن أشعر بوجود الرغبة والدافع للاستمرار في اللعب. إذا كان كل ذلك موجودا، يمكننا الحديث، وإلا فلا يزال لدي عقد (مع ريال مدريد) حتى عام 2023”.

وأكد كروس أن لديه “علاقة لا تصدق مع النادي والتي لا أريد المخاطرة بها من خلال لعبة بوكر” من أجل الانتقال إلى فريقه آخر.

ولا يزال كروس أساسيا دون منازع في تشكيلة الفريق الملكي رغم بلوغه عامه الـ32، بعد أن غاب عن بداية الموسم حتى نهاية سبتمبر بسبب الإصابة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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