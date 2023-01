كريستيانو رونالدو معرض للإيقاف لأكثر من شهر.. والسبب !

كشف الصحفي الإيطالي باولو زيلياني، عن أزمة جديدة قد تواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، بسبب ما تعرض له ناديه الأسبق يوفنتوس الإيطالي.

وتعرض يوفنتوس لأزمة كبيرة بعد صدور قرار بخصم 15 نقطة من رصيد الفريق في الدوري الإيطالي بعد التحقيق في أوضاعه المالية بسبب صفقات الانتقالات التي أبرمها النادي في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تراجع ترتيب الفريق من المركز الثالث إلى العاشر.

وأوضح الصحفي الإيطالي عبر حسابه على تويتر، أمس الثلاثاء، أن عقوبة يوفنتوس قد تطول اللاعبين الذين لعبوا معه خلال تلك الفترة بين 2018 و2020، ما قد يؤدي إلى إيقاف 23 لاعبا ممن شاركوا مع الفريق.

وأوضح أن، هؤلاء اللاعبين مهددون بالإيقاف لمدة شهر أو أكثر سواء كانوا مستمرين مع اليوفي حاليًا أو رحلوا عنه، نظرًا للتواطؤ مع النادي الإيطالي في وقائع تنازل مزيف عن بعض الرواتب خلال موسم 2019-2020، لتظهر ميزانية النادي التي قدمت للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، دون خسائر كبيرة.

Tutti squalificati. Per almeno un mese. In questo campionato. Forse già a breve. E sì, lo so, non è una notizia di poco conto. I media italiani tremano al pensiero di darla, ma forse è il caso di non fare gli schizzinosi: almeno si evitano svenimenti come per il -15 (1. segue) pic.twitter.com/435Kn6HUS5

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 24, 2023