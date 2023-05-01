كريستيانو رونالدو يرد على أنباء خلافه مع جورجينا

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بشكل قاطع على أنباء خلافه مع جورجينا رودريغز صديقته وأم أطفاله.

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر علاقة رونالدو وجورجينا بسبب اهتمامها الزائد بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”.

وقد نقلت تقارير إسبانية خلافات بين الثنائي وصلت إلى الشجار على متن طائرتهما الخاصة في تطور لافت لأنباء تصاعدت عن توتر علاقة النجمين.

وردًا على تلك التقارير نشر رونالدو صورة له مع جورجينا، وهما يتناولان مشروبا مع تعليق “في صحة الحب”.

يذكر أن جورجينا قد نشرت في وقت سابق عبر خاصية ستوري إنستغرام صورة للسماء في الليل مع كلمات أغنية If I Die من تأليف روميو سانتوس.

وتقول كلمات الأغنية: “الحاسد يخترع الشائعات والنمام ينشرها، فيصدقها الأحمق”.

ووصفت صحيفة ذا صن منشور جورجينا رودريغز بأنه رد على الأنباء التي لاحقتهما مؤخرا، وأن صاحبة الـ29 أجبرت على الرد على مزاعم غضب كريستيانو رونالدو منها.

ويعيش كريستيانو رونالدو، منذ 7 سنوات، مع جورجينا، منذ أن بدأت علاقتهما، في نهاية 2016، وقت كان “الدون” يمثل ريال مدريد ثم استمرت العلاقة خلال تواجده في يوفنتوس ومانشستر يونايتد ثم النصر السعودي حاليًا.

وأنجب رونالدو من جورجينا، التي ترعى كل أبنائه، الطفلة آلانا مارتينيا في 2017، ثم بيلا في 2022، بينما توفي لهما طفل عند ولادته مع بيلا، في العام الماضي.