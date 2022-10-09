كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الـ700 مع الأندية

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، الهدف رقم 700 خلال مسيرته مع الأندية، خلال مواجهة إيفرتون (الأحد) في الدوري الإنجليزي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا لمانشستر يونايتد في مرمى إيفرتون خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” على ملعب جوديسون بارك.

وبدأ رونالدو المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 29 بدلا من المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذي تعرض للإصابة.

وفي الدقيقة 44، استخلص البرازيلي كاسيميرو الكرة من لاعبي إيفرتون قبل أن يلعبها مباشرة لرونالدو الذي انطلق وسدد بيسراه كرة قوية سكنت شباك بيكفورد حارس التوفيز.

وكان رونالدو قد وصل إلى الهدف رقم 699 في مسيرته مع الأندية، بتسجيله أمام شيريف المولدوفى، في فوز مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وكان هدف رونالدو أمام شيريف هو الأول له خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، بينما يعد الهدف أمام إيفرتون هو الثاني للدون والأول له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ولدى رونالدو الآن 144 هدفا خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد التي انقسمت إلى فترتين.

كما سجل الدولي البرتغالي 450 هدفا مع ريال مدريد الإسباني، و101 هدف مع يوفنتوس الإيطالي، و5 أهداف مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.

يذكر أن رونالدو بدأ مسيرته مع فرق الشباب لنادي سبورتنج لشبونة حتى تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2003، ثم انتقل ليونايتد في العام ذاته واستمر معه حتى 2009 وقت انضمامه لريال مدريد، قبل أن يعود للنادي من جديد في صيف عام 2021.

ولعب رونالدو كذلك فترة استمرت 3 مواسم ليوفنتوس الإيطالي بداية من عام 2018 وحتى عودته ليونايتد مرة أخرى في 2021.