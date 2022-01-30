كريستيانو رونالدو يصدم لاعبي مانشستر يونايتد

تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بحالة من الصدمة لزملاءه في الفريق بالانضمام إلى مجموعة “واتساب” الشياطين الحمر.

الغريب أن رونالدو، الذي يعتبر مثلا أعلى لعدد كبير من نجوم الجيل الحالي لمان يونايتد، لم يكن قد انضم لمجموعة الواتساب الخاصة باللاعبين منذ عودته إلى أولد ترافورد في صيف عام 2021 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة ” ذا صن” البريطانية في تقرير لها الأحد، أن رونالدو انضم لجروب “واتساب” الخاصة بلاعبي مان يونايتد بهدف معين، هو توحيد الصف داخل قلعة أولد ترافورد بعد الانقسامات الأخيرة.

وبحسب المصدر فإن رونالدو، الذي سيتم عامه الـ37 في 5 فبراير/شباط المقبل، بات أحدث المنضمين لمجموعة “واتساب” والتي تضم أبرز نجوم الفريق الشباب من أمثال ماركوس راشفورد (24 عاما) وأنتوني إيلانجا (19 عاما)، وجيمس جارنر (20 عاما)، وهو معار حالياً لنوتنجهام فورست بالإضافة للنجم جيسي لينجارد (29 عاما).

ويأتي ذلك في أعقاب هجوم رونالدو على لاعبي يونايتد في الفترة الأخيرة، بالإشارة إلى أنهم لا يستمعون للنصيحة، وهو ما حظي بدعم من المدرب الألماني رالف رانجنيك الذي أكد أن “كريستيانو كان على صواب في انتقاده رفاقه”.

وكشف مصدر من داخل مانشستر يونايتد أن “عددا من اللاعبين الصغار في النادي يفضلون التواصل عبر الواتساب، فهم لا يغلقون هواتفهم مطلقا، ويتبادلون الرسائل بشكل مستمر، ويبعثون بالنكات والفيديوهات المضحكة، ويتحدثون عن ألعاب الكومبيوتر وأحدث صيحات الموضة والموسيقى”.

وعن انضمام رونالدو للجروب، ذكر: “عمر رونالدو على الأقرب ضعف عمر لاعبي الفريق الحاليين الأعضاء في تلك المجموعات. لديه 4 أبناء وزوجته حامل، وهو يختلف تماماً عن لاعب صغير يبدأ مشواره مع اللعبة”.

المصدر كشف أن انضمام رونالدو للمجموعة صدم بعض اللاعبين الصغار، مضيفاً: “لقد تسبب الأمر في صدمة للاعبين الصغار، لكن رونالدو سعيد ويسعده تبادل الرسائل مع الجميع، هذا الأمر يجعله ودودوا أكثر مع زملائه، خاصة أن المجموعة بها بعض اللاعبين الصغار المكافحين”.