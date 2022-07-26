كريستيانو رونالدو يعود إلى إنجلترا لبحث مستقبله مع مانشستر يونايتد

سيعود كريستيانو رونالدو إلى إنجلترا لإجراء محادثات مع مانشستر يونايتد بشأن مستقبله رغم عدم تدريبه تحت قيادة المدير الفني الجديد إيريك تين هاغ، لأنه غاب عن جولة يونايتد قبل الموسم لتايلاند وأستراليا لأسباب عائلية، وفق ما ذكرت صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية.

من المتوقع أن يصل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى مانشستر في وقت لاحق اليوم الإثنين، وسيجري مناقشة مع مانشستر يونايتد، بعد أن أبلغهم برغبته في الرحيل هذا الصيف إذا وصل عرض مناسب، رغم موقف يونايتد الرافض لبيع النجم الكبير وحرض النادي على أن يكون الهداف التاريخي لريال مدريد جزءًا مهمًا من الفريق في موسم 2022/2023.

وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان سيتدرب رونالدو مع مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء، لكن من المتوقع أن يجري حوارًا وجها لوجه مع تين هاغ في الأيام المقبلة، ورغم كل شيء يرى مانشستر يونايتد عودة ”الدون“ إلى أولد ترافورد علامة إيجابية.

وتشير المصادر إلى أنه من المرجح بشكل متزايد أن يظل رونالدو في مانشستر يونايتد، لكن لا يزال هناك نقص في الوضوح بشأن الموقف.

وتم منح لاعبي مانشستر يونايتد إجازة يوم الإثنين بعد عودتهم من أستراليا، لكنهم سيعودون للتدريبات يوم الثلاثاء قبل المباراتين الأخيرتين في فترة ما قبل الموسم.

مفاوضات عديدة

أفادت ”ذا أتلتيك“ في وقت سابق من هذا الشهر بأن رونالدو أبلغ مانشستر يونايتد بأنه يود المغادرة إذا تم تقديم عرض مناسب، وقد التقى تود بويلي، الشريك في ملكية تشيلسي، مع خورخي مينديز وكيل رونالدو لمناقشة الموقف وفكرة انتقال المهاجم إلى ستامفورد بريدج، لكن الألماني توماس توخيل المدير الفني للنادي اللندني رفض فكرة التعاقد مع رونالدو.

وسُئل تين هاغ في عدة مناسبات عما إذا كان بإمكانه الكشف حول مستقبل رونالدو خلال جولة مانشستر يونايتد قبل الموسم، لكنه شدد على أن الوضع لم يتغير وأنه ليس للبيع.

ويتبقى أمام رونالدو 12 شهرًا على العقد الذي وقع عليه عندما عاد إلى ناديه السابق من يوفنتوس الصيف الماضي. وهناك أيضًا خيار لمدة عام آخر ويعتقد تين هاغ أنه يمكن استغلاله.

وقال المدير الفني الهولندي في ملبورن الأسبوع الماضي: ”أنا على علم جيد أن لدى رونالدو أيضًا خيارا لتمديد عقده حتى عام 2024، أليس كذلك؟“.