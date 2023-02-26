كريستيانو رونالدو يغري حارس يوفنتوس للانضمام إلى النصر

يحاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضم أحد أصدقائه إلى صفوف النصر السعودي، وفق ما كشفت تقارير صحفية إيطالية.

وكان كريستيانو رونالدو انتقل إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقبل النصر يونايتد، قضى رونالدو 3 مواسم مع يوفنتوس الإيطالي (2018-2021)، كوّن خلالها قائد منتخب البرتغال صداقات مع عدة لاعبين كان أبرزهم الحارس الثالث، كارلو بينسوليو.

ووفقا لما كشفته صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن رونالدو صاحب الـ38 عاما اتصل بكارلو بينسوليو وحثه على القدوم إلى النصر لمواصلة مسيرته في المملكة العربية السعودية بدلا من الجلوس على مقاعد البدلاء بالدوري الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن النصر سيضطر للعودة إلى السوق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للبحث عن حارس جديد، نظرًا للإصابة القوية التي تعرض لها الكولومبي دافيد أوسبينا بكسر في مرفقه، وانتهاء استعارة الأرجنتيني أجوستين روسي في نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر لا ترحب بفكرة الإبقاء على روسي، ما يستدعي ضم حارس مرمى جديد.

من هو كارلو بينسوليو صديق كريستيانو رونالدو؟

بينسوليو البالغ من العمر 32 عاما نشأ في صفوف يوفنتوس، وتنقل بين عدة أندية منذ عام 2012، وحتى عودته إلى صفوف “السيدة العجوز” في 2017.

ومنذ ذلك الحين لعب الحارس الإيطالي 5 مباريات فقط في جميع المسابقات، وجاءت جميعها تقريبا في نهاية كل موسم بعد حسم موقف الفريق.

وينتهي عقد الحارس الإيطالي مع يوفنتوس في 30 يونيو/ حزيران المقبل، وإذا انتقل إلى النصر سيكون كصفقة انتقال حر، ليعود لمزاملة الدون البرتغالي من جديد.