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كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الإيطالي

17 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 17 - أبريل - 2021 3:23 مساءً
النجم كريستيانو رونالدو

النجم كريستيانو رونالدو

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أعلن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة البيانكونيري أمام أتلانتا، غدا الأحد، في الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ”رونالدو عانى من مشكلة عضلية حدثت بعد المباراة الأخيرة أمام جنوة، يشعر بأنه غير قادر على المشاركة ولا نريد المخاطرة به، باولو ديبالا سيشارك أساسيا أمام أتلانتا“.

وأضاف بيرلو: ”رونالدو لن يشارك بسبب مشكلة عضلية، لكن نحاول إعادته يوم الأربعاء أمام بارما“.

وتابع: ”هدفنا إنهاء الموسم بأعلى مستوى ممكن، نتأخر بالكثير من النقاط عن إنتر ميلان المتصدر (12 نقطة)، لكن نريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة“.

وسجل رونالدو 25 هدفا في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، ويتصدر جدول ترتيب هدافي المسابقة، ويتقدم بـ4 أهداف عن ملاحقه البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان.

وأثار رونالدو الجدل، قبل أيام، عندما ألقى قميص يوفنتوس على الأرض عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة الفريق أمام جنوة.

وودع يوفنتوس من دوري الـ16 بدوري أبطال أوروبا، كما ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يتأخر بـ 12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر، في حين صعد يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا، حيث سيلعب مع أتلانتا في مايو المقبل.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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