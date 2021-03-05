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كريستيانو رونالدو يفتتح فندقه بمدينة مراكش المغربية

5 - مارس - 2021
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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من المقرر أن يفتتح نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال “كريستيانو رونالدو”، خلال الأيام القادمة أول مشروعاته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المتمثل بفندقه الجديد في مدينة مراكش المغربية.

مصادر إعلامية أشارت إلى أن الافتتاح الرسمي للفندق سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، “فترة التوقف الدولي في شهر مارس” بعد سلسلة من التأجيلات التي سببتها أزمة فيروس كورونا على مدار عام 2020، فيما حددت إدارة الفندق سعر الإقامة عن الليلة الواحدة.

موقع “ميركاتو داي” أوضح أن الفندق يتعين أن يستوعب بعد افتتاحه مشاهير كرة القدم، ونجوم السينما، وستحتوي المنشأة على 174 غرفة، بالإضافة إلى مطعمين، ومركز أعمال، ومنتجع صحي، على أن يتم دفع فاتورة تقدر بنحو 200 يورو عن الليلة الواحدة.

ويقع الفندق الذي أطلق عليه كريستيانو رونالدو اسم (بيستانا “CR7”)، وأنشأه في قلب حدائق المنارة في مدينة مراكش الحمراء، على بعد أمتار قليلة من شارع محمد السادس، بتكلفة مالية بلغت 430 مليون درهم مغربي.

يذكر أن الدون “كريستيانو رونالدو” هداف الدوري الايطالي بدأ رحلة استثمار أمواله في سلسلة فنادق خاصة بمدن لشبونة وفونشال ومدريد ونيويورك سيتي وقرر قبل عامين وضع حجر الأساس لفرع جديد في المغرب، ليواصل الاستفادة من شهرته، حيث أصبح، مؤخرا، ثلاث أغنى رياضي حول العالم مؤخرًا.

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