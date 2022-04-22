كريستيانو رونالدو ينشر صورة لعائلته.. “البيت سعيد اخيراً”

بعد أن كشف الثنائي الشهير كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز عن وفاة طفلهما حديث الولادة ونجاة طفلتهما فقط، نشر الأول صورة جديدة عبر حسابه على ”إنستغرام”، أطل من خلالها برفقة عائلته كاملة.

وكتب: ”البيت السعيد أخيراً، انضمت جيو والطفلة إلينا. نريد أن نشكر الجميع على الكلمات والإيماءات الرقيقة. دعمكم مهم جداً وشعرنا جميعاً بالحب والاحترام الذي تحظى به عائلتنا. حان الوقت الآن لنكون ممتنين للحياة التي رحبنا بها للتو في هذا العالم“.

هذا وكان قد اعلن أعلن كريستيانو رونالدو، مساء الاثنين، وفاة طفله حديث الولادة، من صديقته جورجينا رودريغيز، وطالب ببعض الخصوصية في بيان رسمي.

وفي البيان الذي نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، أعن نجم مانشستر يونايتد ولادة طفلة جديدة، ووفاة شقيقها التوأم خلال الولادة.

وكتب رونالدو: “نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم، ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة”.

وأضاف رونالدو: “نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد”.

وظهر في البيان الذي نشر على حسابات رونالدو، توقيع النجم البرتغالي وصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز.