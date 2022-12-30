كريستيانو رونالدو ينضم رسمياً إلى نادي النصر السعودي

وبعد طول انتظار، انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالد بشكل رسمي إلى صفوف نادي النصر السعودي، حيث سيلتحق بصفوف النادي بداية شهر يناير 2023، وذلك بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفق ما أكدنه الصحيفة الرياضية السعودية.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد أكدت أن كريستيانو رونالدو، سيوقع عقدًا لمدة 7 سنوات، حيث سيلعب في صفوف النصر لمدة موسمين ونصف، وبقية العقد سيعمل كسفير لملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وتشير معلومات إلى أن النادي السعودي يستكشف خيارات التعاقد مع مدافع باريس سان جرمان، سيرغيو راموس، بحسب ما نقله موقع ديلي ميل عن صحيفة “ماركا” الإسبانية.

ويتطلع النادي السعودي إلى عقد عدد من الصفقات مع نجوم كرة القدم في أوروبا، بما فيهم لاعب تشيلسي، نغولو كانتي، بحسب “ديلي ميل”، فيما يتوقع أن يجري رئيس نادي النصر رحلة إلى مدريد يتخللها عقد صفقات، من بينها عرض محتمل لراموس، وفقا لما نقلته الصحيفة الإسبانية.