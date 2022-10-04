كريستيانو رونالدو ينوي الرحيل عن اليونايتد في يناير

يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرحيل عن مانشستر يونايتد في السوق الشتوي المقبل في يناير 2023، وفق ما فادت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، الإثنين.

وأكدت الصحيفة أن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد لن يقف في طريق رونالدو إذا وصله عرض جيد، رغم رغبته في الاحتفاظ برونالدو عندما تولى تدريب الفريق قبل أشهر.

وسعى رونالدو البالغ من العمر 37 عاما للرحيل عن مانشستر يونايتد في السوق الصيفي الماضي، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وارتبط النجم البرتغالي بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وتشيلسي ونابولي وميلان وإنتر ميلان وبرشلونة وريال مدريد، وجميعها تشارك في دوري أبطال أوروبا.

في حين يشارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي وشارك رونالدو في البطولة لأول مرة في تاريخه، رغم أنه لعب 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا وفاز بدوري الأبطال 5 مرات.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 قادما من يوفنتوس وسجل 24 هدفا في 39 مباراة الموسم الماضي.

لكن رونالدو هذا الموسم شارك في 8 مباريات بواقع 378 دقيقة سجل فيها هدفا جاء من ضربة جزاء.

احترام رونالدو

وعن سبب عدم إشراك كريستيانو رونالدو أمام مانشستر سيتي في الخسارة 3/6 قال تين هاغ: ”لم أدفع به بعد تأخرنا برباعية نظيفة في نهاية الشوط الأول، احتراما لكريستيانو وتاريخه ومسيرته الكبيرة“.