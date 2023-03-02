كريس روك يصف ويل سميث بـ"محمد علي"

للمرة الأولى، وبعد مرور قرابة العام على حادثة الصفع التي تعرض لها في حفلة الأوسكار على يد الممثل العالمي ويل سميث، تحدّث النجم الكوميدي كريس روك بشكل واضح وصريح عن الأمر خلال ورشة عمل خاصة بالعرض المباشر الأول له على “نتفليكس” في تشارلستون في كارولينا الجنوبية.

ونقلت صحيفة The Wall Street Journal عن كريس روك قوله: “الشيء الذي كان الناس يريدون أن يعرفوه إن كان الأمر مؤلمًا، نعم، هذا مؤلم”.

وأضاف النجم أن سميث لعب شخصيته في فيلم “علي” الذي قدّمه عام 2001، فيما كان هو أشبه بشخصيته بفيلم New Jack City الذي شارك فيه هو عام 2001، حيث وصف ذلك بقوله : “لقد لعب محمد علي وأنا لعبت بوكي”.

ووفقThe US Sun، تابع النجم الكوميدي حديثه بالقول : “حتى في أفلام الرسوم المتحركة، أنا أؤدي شخصية الحمار الوحشي وهو يلعب القرش”.

وسيظهر كريس روك مباشرةً بـ Chris Rock: Selective Outrage على منصة “نتفليكس” يوم السبت المقبل في 4 آذار الجاري، وذلك من على مسرح ميدان سباق الخيل في بالتيمور، وقبل أسبوع واحد فقط من الدورة المقبلة لحفلة توزيع الأوسكار التي ستقام في 12 آذار.