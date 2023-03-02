الخميس 10 شعبان 1444 ﻫ - 2 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كريس روك يصف ويل سميث بـ"محمد علي"

منذ 34 دقيقة
كريس روك يتعرض للصفع من ويل سميث

كريس روك يتعرض للصفع من ويل سميث

A A A
طباعة المقال

للمرة الأولى، وبعد مرور قرابة العام على حادثة الصفع التي تعرض لها في حفلة الأوسكار على يد الممثل العالمي ويل سميث، تحدّث النجم الكوميدي كريس روك بشكل واضح وصريح عن الأمر خلال ورشة عمل خاصة بالعرض المباشر الأول له على “نتفليكس” في تشارلستون في كارولينا الجنوبية.

ونقلت صحيفة The Wall Street Journal عن كريس روك قوله: “الشيء الذي كان الناس يريدون أن يعرفوه إن كان الأمر مؤلمًا، نعم، هذا مؤلم”.

وأضاف النجم أن سميث لعب شخصيته في فيلم “علي” الذي قدّمه عام 2001، فيما كان هو أشبه بشخصيته بفيلم New Jack City الذي شارك فيه هو عام 2001، حيث وصف ذلك بقوله : “لقد لعب محمد علي وأنا لعبت بوكي”.

ووفقThe US Sun، تابع النجم الكوميدي حديثه بالقول : “حتى في أفلام الرسوم المتحركة، أنا أؤدي شخصية الحمار الوحشي وهو يلعب القرش”.

وسيظهر كريس روك مباشرةً بـ Chris Rock: Selective Outrage على منصة “نتفليكس” يوم السبت المقبل في 4 آذار الجاري، وذلك من على مسرح ميدان سباق الخيل في بالتيمور، وقبل أسبوع واحد فقط من الدورة المقبلة لحفلة توزيع الأوسكار التي ستقام في 12 آذار.

    المزيد من منوعات

    تلوث البلاستيك
    تحذيرات من تفاقم تلوث البلاستيك في العالم.. ودعواتٌ إلى التحرك!
    الأهرامات- تعبيرية
    مصر.. اكتشاف ممر سري في الهرم الأكبر بالجيزة
    سعد لمجرد
    بعد الحكم عليه بالسجن 6 سنوات... سعد لمجرد يستأنف

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
    الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام
    أسعار المحروقات
    هبوط كبير لأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل