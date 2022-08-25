كريم أديمي يستعد لتعزيز هجوم بروسيا دورتموند في قمة "وادي الرور"

يستعد كريم أديمي مهاجم بروسيا دورتموند للعودة من الإصابة أمام هيرتا برلين بعد غد السبت في قمة وادي الرور حين يطمح فريقه للتعافي من الهزيمة الصادمة أمام فيردر بريمن الأسبوع الماضي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وغاب لاعب منتخب ألمانيا عن آخر مباراتين بالدوري بسبب كدمة بالقدم في الجولة الافتتاحية للموسم خلال الفوز على باير ليفركوزن في وقت سابق هذا الشهر.

وستكون عودته مهمة لدورتموند إذ لم يسجل الوافد الجديد أنطوني موديست في أول مباراتين ومن المتوقع أن يغيب المهاجم دونيل مالين لعشرة أيام أخرى بعد استبعاده من المباراة السابقة للإصابة.

وانضم موديست قبل أسابيع لتعويض سيباستيان آلير الذي تم تشخيص إصابته بورم خبيث في الخصية بعد التعاقد معه لسد الفراغ الذي تركه إرلينج هالاند المنتقل إلى مانشستر سيتي.

وفرط دورتموند في تقدمه 2-صفر حتى الدقيقة 89 ليستقبل ثلاثة أهداف من ضيفه فيردر بريمن وابتعد عن المتصدر بايرن ميونيخ بثلاث نقاط.

وقال إيدن ترزيتش مدرب دورتموند في مؤتمر صحفي “أكمل كريم أديمي حصة تدريبية ونحن واثقون في لحاقه بمباراة السبت”.

كما يثق في تعافي ماتس هوملز ونيكو شلوتربيك من كدمات بسيطة أثناء الهزيمة الأخيرة، وقال إن الفريق مستعد لتقديم أداء مختلف في برلين.

وواصل ترزيتش “لم يكن سهلا التعامل مع الهزيمة من فيردر ويدرك الجميع أنه لا يمكن الغضب سوى من أنفسنا وحددنا المشاكل بشكل فردي وجماعي.

“الآن يجب أن نحول الانطباعات الجيدة في التدريبات إلى أداء متميز في برلين”.