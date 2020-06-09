كريم فهمي يرد على متابع طالبه وشقيقه بالاعتزال

فوجئ الفنان كريم فهمي بأحد رواد “تويتر” يوجه انتقاداً له ولشقيقه أحمد فهمي، ويطالبهما بالابتعاد عن المجال الفني، حيث كتب: “لو أحمد فهمي وأخوه كريم فهمي شافوا حاجة تانية بعيد عن التمثيل هيبقى مستقبلهم أفضل بكتير”، ليرد عليه كريم ساخراً: “فكرك أشتغل إيه بما إنك مدير الشغل والمهن في مصر؟”.

وتلقى كريم فهمي انتقادات على رده من أحد متابعي “تويتر” فرد عليه أيضاً بنوع من السخرية كاتباً: “طب مانا مش بتريق أنا عايزه يحددلي مستقبلي وبعدين أنا وهو بنهرج حضرتك متضايق ليه، عموما رأي حضرتك يحترم وعلى دماغي بس واضح إن آراء حضرتك كلها مش ماشية مع رأي الأغلبيه وإلا كان هيبقي عندك فولورز أكتر من 3 ، ولا ده أكونت فيك”.

يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه” خلال شهر رمضان، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني.