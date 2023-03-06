الأثنين 14 شعبان 1444 ﻫ - 6 مارس 2023 |
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كسر مؤلم.. النجم الهندي "أميتاب باتشان" يتعرض لإصابة خلال التصوير

منذ دقيقتين
الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان

الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان

أسوشيتد برس
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أعلن الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان أنه أصيب أثناء تصوير فيلم في جنوبي الهند، ويتعافى في منزله.

ونشر نجم بوليوود، 80 عاما، على مدونته مساء الأحد أنه تعرض لإصابة في ضلعه أثناء تصوير فيلم الخيال العلمي (بروجيكت كيه.) في مدينة حيدر أباد.

وينتج الفيلم باللغتين الهندية والتيلوغوية، ومن المقرر عرضه عام 2024.

وكتب باتشان أنه أصيب بكسر في غضروف ضلع، بالإضافة لتمزق عضلي.

وأضاف أن الإصابة كانت “مؤلمة”، وأنه استشار طبيبا قبل أن يعود إلى منزله في مومباي، ونصحه بالراحة.

وقال الممثل للمعجبين الذين يتجمعون غالبا خارج منزله في مومباي “لن أتمكن من مقابلة المعجبين هذا المساء، لذلك لا تأتوا. كل شيء على ما يرام”.

وذكر أن تصوير الفيلم توقف إلى أن يشفى.

مثل باتشان في أكثر من 200 فيلم هندي، وجاءت انطلاقته في فيلم زانجير، أو (السلسلة) عام 1973، وارتقى إلى النجومية بتمثيل شخصيات جريئة، وألهم المعجبين بتسريحة شعره، وملابسه، وصوته.

وعمل الممثل، الذي يتمتع بجماهيرية عريضة، في مجال السياسة، وكان مذيعا تلفزيونيا.

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