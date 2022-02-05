كشفت سرّ أولاده الأربعة… شابة تفسد علاقة أخيها بخطيبته

افسدت شابة علاقة اخيها بخطيبتيه بعدما كشفت امامها ان اخاها لديه اربعة اولاد من علاقات سابقة. ولم تكن خطيبته على علم بالاولاد على الرغم من علاقتهما المستمرة منذ 3 سنوات.

ما قامت به الشابة اغضب اخاها كثيرا بعدما قال ان الخيار يعود له اذا كان يريد ان يخبر خطيبته بوجود الاولاد الاربعة او لا .

وتبلغ ابنته الكبرى 10 سنوات وهي الوحيدة من بين اطفاله الاربعة التي يقدّم لها مساعدات مالية رغم انه لا يراها كثيرا. كما ان لديه توأما وهما صبيان يبلغان 4 سنوات من صديقة قديمة. كما لديه صبي آخر، كشفت الاخت انه لا يعرف عنه الكثير وعمره حوالي 8 سنوات.

ويقول الأخ انه لم يكن يريد هؤلاء الأولاد وتمنى مرارا لو لم يرزق بهم الا ان الامر كان خارج سيطرته. ومنذ 3 سنوات التقى “جيمي” بصديقته “ناتالي” ودخلا في علاقة جدية. وقام جيمي بطلب الزواج من صديقته منذ 3 اسابيع وكانا سعيدين جدا الى ان كشف سرّ الاولاد الأربعة.

وكان جيمي جالسا مع صديقته واخته في احدى الحانات الليلية عندما تحدثت “ناتالي” عن تجهيزات الزفاف وقد ذكرت انها تريد الانجاب في اسرع وقت وانها متأكدة ان “جيمي” سيكون ابا رائعا. وبعد ذلك سخرت الأخت من كلام “ناتالي” بالقول: لا اعتقد ذلك. لم يكن ابا مثاليا لأولاده الأربعة. وعلى الفور، سألت ناتالي ماذا تقصد بهذا الكلام بينما كانت ملامح الارتباك تعصف بوجه خطيبها.

وشرحت الأخت: ادركت حينها ان ناتالي لم تكن على علم بالاولاد واخبرتها انه لا يعتني باطفاله ولا يريد رؤيتهم. من الواضح انه لم يخبرها بشيء عن ذلك”. كان اخي مخمورا وبدأ يصرخ في وجهي فاتصلت بصديق لي وغادرنا. بقيت بعيدة عن المنزل يومين. اعتقد انه تعارك مع ناتالي بسبب ما حدث وألقى اللوم عليّ”.

الشابة الي نشرت قصتها عبر موقع reddit اعتبرت انه كان يجب على اخيها ان يخبر خطيبته بذلك من قبل مستغربة موقف والديها اللذين دعما ابنهما ووقفا ضدها بسبب ما فعلته. ولاقت القصة تفاعلا على التطبيق، اذ قال احد المعلقين: انه امر مثير للسخرية كيف اعتبر “جايمي” ان الخيار يعود له بشأن اخبار صديقته باولاده الاربعة وان خطيبته “ناتالي” لديها الحق في عدم الاستمرار في هذه العلاقة. وعلق آخرون متوجهين الى الأخت: “لقد اسديت للتو ناتالي خدمة كبيرة . يجب ان تنسحب من هذه العلاقة في اسرع وقت ممكن”.