الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"كلاب زرقاء" في شوارع روسيا!

12 - فبراير - 2021
"كلاب زرقاء" في شوارع روسيا

"كلاب زرقاء" في شوارع روسيا

A A A
طباعة المقال

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، صوراً لمجموعة من الكلاب الضالة زرقاء اللون، في مدينة دزيرجينسك الروسية.

وتبين أن هذه الكلاب توجد في منطقة أكبر المصانع الكيميائية الذي تخصص في إنتاج زجاج الأكريليك وحمض الهيدروسيانيك، وهذا المصنع مهجور في الوقت الحالي، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

"كلاب زرقاء" في شوارع روسيا

“كلاب زرقاء” في شوارع روسيا

وقال أحد موظفي المصنع: “إن الكلاب، على الأرجح، تعرضت لبقايا مادة كيميائية مثل كبريت النحاس، وقد حدث مثل هذا الأمر منذ عامين”.

وتجري السلطات الروسية حالياً مفاوضات مع إدارة المصنع لاصطياد الكلاب ومساعدتها.

    المزيد من منوعات

    ديبالا
    اجتماع جديد يحسم انتقال ديبالا إلى إنتر
    برناردو سيلفا
    مانشستر سيتي يصدم برشلونة بسعر صفقة سيلفا!
    شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
    حسام حبيب بوزن زائد في أول ظهور بعد أزمة شيرين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!