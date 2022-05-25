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كلاسيكو النواعم.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد برباعية

26 - مايو - 2022
آخر تحديث: 26 - مايو - 2022 10:25 صباحًا
فريق برشلونة للسيدات

فريق برشلونة للسيدات

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حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على ريال مدريد برباعية دون رد، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للسيدات.

وبعد 4 أيام فقط من خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 أمام ليون الفرنسي، انتفضت لاعبات البارسا وحققن فوزا كبيرا على الغريم التقليدي.

جاءت الأهداف بتوقيع كل من ليك مارتينيز (ق 19) وأيتانا (ق 47) وماريونا كالدينتي (ق 53) وأوشوالا قبل النهاية بـ14 دقيقة.

وأكدت سيدات برشلونة تفوقهن على ريال مدريد على كافة الأصعدة هذا الموسم، حيث التقى الفريقان 6 مرات، كان الفوز حليف “البارسا” فيهم جميعا.

وكررت لاعبات البلوجرانا سيناريو فريق الرجال، الذي فاز على ريال مدريد في عقر داره برباعية دون رد، وهي نتيجة مهدت طريق برشلونة نحو إنهاء الموسم في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

قدم فريق سيدات برشلونة مستوى مميزا ومثاليا على صعيد كرة القدم، وذلك في منافسات الدوري الإسباني لموسم 2021-2022، وكشفت الأرقام عن سلسلة النتائج المُميزة التي سجلتها السيدات في جميع المباريات التي لعبتها حتى الآن.

وسجل فريق سيدات برشلونة 154 هدفاً في موسم 2021-2022، مقابل تلقيه 7 أهداف فقط، في حصيلة هجومية ودفاعية خارقة جداً تؤكد قدرة الفريق الكبيرة للمنافسة في جميع البطولات المحلية والأوروبية دون أن يقدر أحد على إسقاطه بسهولة.

وخاض فريق سيدات برشلونة 21 مباراة في بطولة الدوري الإسب

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