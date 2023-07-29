كلاسيكو ودّي.. برشلونة يقسو على ريال مدريد بثلاثية نظيفة

ألحق نادي برشلونة الإسباني هزيمة قاسية بغريمه ريال مدريد (السبت 29-7-2023) ضمن مباراة ودية أقيمت على ملعب AT&T في تكساس الأميركية ضمن جولتي الفريقين التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

ودخل الفريقان اللقاء بتشكيلتين أساسيتين شهدتا مشاركة الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الجديد وأوريول روميو وغندوغان لاعبا برشلونة.

وتقدم برشلونة في الشوط الأول بتسديدة من عثمان ديمبلي مستغلا صناعة زميله بيدري قبل أن تستقر النتيجة على حالها حتى الدقيقة 85 عندما سدد الشاب فيرمن لوبيز من مسافة بعيدة معلنا الهدف الثاني ليتسبب اللاعب الصاعد بالهدف الثالث في الدقائق الأخيرة لتمريره بينية لزميله فيران توريس الذي وضعها في الشباك.