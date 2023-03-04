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كلاس يتابع ملف مجنّس منتخب لبنان لكرة السلة مع مولوي

منذ ساعة واحدة
جورج كلاس

جورج كلاس

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تواصل مكتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة اكرم الحلبي، لإيجاد حل قانوني لقضية تجنيس اللاعب الاجنبي عمري سبيلمان لصالح منتخب لبنان للعبة، وذلك لتدعيم صفوفه في بطولة العالم المقررة الصيف المقبل.

وتم الاتفاق على تقديم كتاب خطي الى الوزارة مرفقاً بالمستندات المطلوبة، ليصار الى القيام بالاجراءات المطلوبة، وإحالة المعاملة بصورة رسمية إلى وزارة الداخلية لإصدار هوية للاعب المذكور، وتالياً تمكينه من تمثيل منتخب لبنان كلاعب مجنس.

وسيُتابع الملف من جانب وزير الشباب والرياضة، مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، لإنجازه بأسرع وقت ممكن.

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