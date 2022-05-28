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كلب أوكراني يحصل على جائزة سينمائية!

منذ 7 ساعات
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ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، أن الكلب ” باترون “، حصل على جائزة فيلم “Palm Dog”.

وجاء في بيان السلطات: “اليوم، حصل الكلب باترون في مدينة كان على جائزة “Palm Dog”، وهي جائزة الأفلام الأكثر شهرة في العالم، والتي تُمنح للحيوانات! ونظرًا لأن باترون أصبح نجمًا سينمائيًا إخباريًا عالميًا خلال الشهرين الماضيين، قررت هيئة المحلفين بالإجماع أن الكلب يستحق الجائزة”.

تم الإعلان عن الفائز بجائزة الفيلم يوم أمس، لكن الكلب باترون ومالكه ميخائيل إيلييف من خدمة الطوارئ الحكومية لم يحضروا حفل توزيع الجوائز.

قال ممثل عن الوفد الأوكراني في مدينة كان الفرنسية: “لا يمكن للكلب أن يكون هنا، لأن عمله مطلوب بشدة في الوطن”.

يقام مهرجان كان السينمائي 75الـ هذا العام من 17 إلى 28 مايو. هناك 21 فيلما يشارك في المسابقة الرئيسية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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