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كلب بايدن يغادر البيت الأبيض بسبب عضه لأحد أفراد الأمن

9 - مارس - 2021
الكلب تشامب

الكلب تشامب

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اضطر الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى إعادة كلبيه إلى منزل العائلة في ولاية ديلاوير الأسبوع الماضي، بعد ارتكابها بسلوك عدواني في البيت الأبيض، حسبما قال مصدران مطلعان لشبكة سي إن إن.

وأضاف أحد المصدرين أن الكلب “ميجور” عض أحد أفراد الأمن في البيت الأبيض لذلك قرر الرئيس نقله مع كلبه الثاني “تشامب” إلى منزل العائلة.

ومع فوز الرئيس بايدن بانتخابات الرئاسة عادت الكلاب إلى البيت الأبيض بعد غياب 4 سنوات.

وكان بايدن وزوجته قد تبينا ميجور في العام 2018، وذلك بعد نشرت آشلي ابنة بايدن منشورا على موقع فيسبوك تتحدث فيه معاناة ستة كلاب من فصيلة “الراعي الألماني” جراء تعرضهم للتسمم، ليقرر بعدها الأب بايدن تبني أحدهم بعد أن قبلت جميعة ديلاوير الخيرية منحه له.

وقد عُرف عن الكلب “ميجور” سلوكه السيء في مناسبات متعددة، بما في ذلك القفز والنباح على الموظفين والأمن، وفقًا للأشخاص الذين تحدثت معهم شبكة سي إن إن.

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