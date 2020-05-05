بالفيديو: كيف يستيقظ الكلب الذي لا يسمع ولا يرى؟

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يهتم بعض الناس بتربية الكلاب لحراستهم أو من أجل التسلية، ويوفرون لها كل ما تحتاجه من عناية حتى إذا تعرضت لمشاكل تفقدها بعض الحواس الأساسية.

ويظهر فيديو لصحيفة “ذا صن” البريطانية قيام شخص برعاية كلب أعمى وأصم من سلالة “الراعي الأسترالي”، حيث يستخدم حيلة ذكية لإيقاذه من دون أن يجعله يشعر بالفزع.

ويقوم صاحب الكلب بالاقتراب منه ببطء، قبل أن يبدأ في نفخ الهواء من فمه باتجاه وجه الكلب بلطف حتى يوقظه.

وتعد كلاب “الراعي الأسترالي” من سلالة الكلاب المتوسطة الحجم، ولا يزال تاريخ أصلها غير مؤكد حتى الآن.